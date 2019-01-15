Способы реанимировать умирающую батарею ноутбука:

Способ: Заморозьте батарею

Способ: Калибруем батарею

Сегодня в каждом доме есть компьютер, а может быть и не один. Наша жизнь плотно связана с этими гаджетами. Ноутбук удобнее стационарного компьютера своей мобильностью. Благодаря аккумуляторной батарее он не нуждается в подключении к сети определенное время. Поэтому, если она перестает работать ноутбук становиться стационарным – это не может не огорчать. Можно попробовать заказать батарею, что выйдет не дешево. А можно попробовать реанимировать старую. Тем более способы есть и не один.Положите батарею в плотно закрытом пакете в морозильную камеру часов на 10, но не более суток. После вытаскивания сразу снимите пакет и оставьте, пока батарея не отогреется до комнатной температуры. Обязательно вытрите насухо от влаги, прежде чем вставите в компьютер. Вставленный аккумулятор полностью зарядите и отключив от электросети поработайте только на его ресурсе. Пока не разрядится полностью. Так повторите 3-4 раза - полностью зарядите батарею, а потом разрядите.данный вариант подходит только Никель-кадмиевым (Ni-Cd) или Никель-металлогидридным (Ni-MH) аккумуляторам. Не делайте этого с литиевым аккумулятором, от этого будет только хуже. Восстановить литиевый аккумулятор, как не печально, нельзя. Но, можно, попробовать продлить срок службы батареи, заморозив весь ноутбук.Для новых аккумуляторов этот способ бессмыслен, в отличии от старых. В тех случаях когда операционная система не может понять сколько мощности у батареи в остатке, делается рекалибровка. Причина данной проблемы кроется в бесперебойной работе компьютера от сети, или же если батарею никогда не вынимали из компьютера. Калибровку необходимо делать в том случае если батарея вашего компьютера не получает сто процентный заряд, к примеру только 95. Или же заявленное время работы не совпадает с реальным – компьютер выключается раньше или позже показанного времени.Оставьте остывать батарею на два часа после полной зарядки. После чего отсоедините питание и дайте ей разрядится. Есть два способа – один, батарея будет разряжаться, пока компьютер работает и при достижении 3-5 процентов заряда нужно перевести его в спящий режим. После чего компьютер отключится (3-5 часов). Далее включаем ноутбук и заряжаем до ста процентов.Прежде чем выполнять вышеперечисленное, проконсультируйтесь со специалистом.