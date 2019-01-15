Сегодня в каждом доме есть компьютер, а может быть и не один. Наша жизнь плотно связана с этими гаджетами. Ноутбук удобнее стационарного компьютера своей мобильностью. Благодаря аккумуляторной батарее он не нуждается в подключении к сети определенное время. Поэтому, если она перестает работать ноутбук становиться стационарным – это не может не огорчать. Можно попробовать заказать батарею, что выйдет не дешево. А можно попробовать реанимировать старую. Тем более способы есть и не один.
Способы реанимировать умирающую батарею ноутбука:
Способ: Заморозьте батарею
Положите батарею в плотно закрытом пакете в морозильную камеру часов на 10, но не более суток.
После вытаскивания сразу снимите пакет и оставьте, пока батарея не отогреется до комнатной температуры.
Обязательно вытрите насухо от влаги, прежде чем вставите в компьютер.
Вставленный аккумулятор полностью зарядите и отключив от электросети поработайте только на его ресурсе. Пока не разрядится полностью.
Так повторите 3-4 раза - полностью зарядите батарею, а потом разрядите.
Совет: данный вариант подходит только Никель-кадмиевым (Ni-Cd) или Никель-металлогидридным (Ni-MH) аккумуляторам. Не делайте этого с литиевым аккумулятором, от этого будет только хуже. Восстановить литиевый аккумулятор, как не печально, нельзя. Но, можно, попробовать продлить срок службы батареи, заморозив весь ноутбук.
Способ: Калибруем батарею
Для новых аккумуляторов этот способ бессмыслен, в отличии от старых. В тех случаях когда операционная система не может понять сколько мощности у батареи в остатке, делается рекалибровка. Причина данной проблемы кроется в бесперебойной работе компьютера от сети, или же если батарею никогда не вынимали из компьютера.
Калибровку необходимо делать в том случае если батарея вашего компьютера не получает сто процентный заряд, к примеру только 95. Или же заявленное время работы не совпадает с реальным – компьютер выключается раньше или позже показанного времени.
Если вы решили откалибровать аккумулятор вручную, то делайте так, как написано ниже.
Оставьте остывать батарею на два часа после полной зарядки. После чего отсоедините питание и дайте ей разрядится. Есть два способа – один, батарея будет разряжаться, пока компьютер работает и при достижении 3-5 процентов заряда нужно перевести его в спящий режим.
После чего компьютер отключится (3-5 часов). Далее включаем ноутбук и заряжаем до ста процентов.
После этих действий ваш компьютер должен будет выдать вам более точную информацию о фактическом объеме батареи.
Прежде чем выполнять вышеперечисленное, проконсультируйтесь со специалистом.
