Гигиена полости рта — важна для каждого из нас.  Придумывали разные средства полезные для рта. Со временем появилось большое количество ополаскивателей. С годами разработчики улучшали ингредиенты, тем самым повышая полезные свойства состава,  что не могло не сказаться на  возрастающем интересе к ополаскивателю. Вот несколько малоизвестных свойств ополаскивателя, о которых вы вряд ли знали.

Удаление клеща

Клещ очень опасен. При обнаружение необходимо как можно раньше избавиться от него. Для этого нанесите ополаскиватель на место внедрения насекомого. Как только он попятится назад снимите его с кожи и положите в коробочку или пакет. Необходимо отнести его в специализируемую службу для проверку заболеваний, разносчиком которых он может являться.

Борьба со вшами

При случае контакта с человеком болеющим педикулезом или с подозрением на такой контакт проведите экстренную помощь. Нанесите ополаскиватель на волосы на 30 мин обернув полиэтиленом. После вымойте с шампунем. Случайные насекомые должны погибнуть. Продолжайте следить за состоянием головы. Если заражения не удалось избежать, идите за специальным средством в аптеку.

Животные под защитой

Для борьбы с блохами у животных на помощь также придет опаласкиватель. Необходимо добавить его в шампунь при купании, или просто разбавив водой нанести на шерсть животного. Освежите мусор В случае, если в мусорном ведре что то плохо стало пахнуть смочите салфетку ополаскивателем и оставьте в ведре. Плохого запаха как не бывало.

Чистый монитор

Протрите монитор или любую поверхность.  Ополаскиватель удалит пыль и грязь, не оставив разводов.

Использование при дезинфекции зубной щетки

Бактерии, с которыми боремся при чистке зубов, остаются на зубных щетках. Оставьте их в стакане с ополаскивателем на ночь.

Средство от перхоти

Ополаскиватель справится на ура с таким злом, как перхоть. Вотрите его в корни волос и оберните большим махровым полотенцем на 30 минут. После вымойте голову обычным шампунем.

Альтернатива средству от пота

Неожиданно закончился дезодорант, воспользуйтесь ополаскивателем. Он нейтрализует неприятные запахи.   Избавитель от зуда Смажьте место укуса ополаскивателем- зуд стихнет.

Свежесть туалета

Если средство для унитаза закончилось на помощь и здесь придет ополаскиватель. Оставив приятный аромат и чистую поверхность.

Красивые ножки

Применяйте ополаскиватель для ванночек ног. В теплую воду добавьте  пару колпачков ополаскивателя. Эта ванночка поможет справиться даже с грибком стопы.