Удаление клеща

Борьба со вшами

Животные под защитой

Чистый монитор

Использование при дезинфекции зубной щетки

Средство от перхоти

Альтернатива средству от пота

Свежесть туалета

Красивые ножки

Клещ очень опасен. При обнаружение необходимо как можно раньше избавиться от него. Для этого нанесите ополаскиватель на место внедрения насекомого. Как только он попятится назад снимите его с кожи и положите в коробочку или пакет. Необходимо отнести его в специализируемую службу для проверку заболеваний, разносчиком которых он может являться.При случае контакта с человеком болеющим педикулезом или с подозрением на такой контакт проведите экстренную помощь. Нанесите ополаскиватель на волосы на 30 мин обернув полиэтиленом. После вымойте с шампунем. Случайные насекомые должны погибнуть. Продолжайте следить за состоянием головы. Если заражения не удалось избежать, идите за специальным средством в аптеку.Для борьбы с блохами у животных на помощь также придет опаласкиватель. Необходимо добавить его в шампунь при купании, или просто разбавив водой нанести на шерсть животного.В случае, если в мусорном ведре что то плохо стало пахнуть смочите салфетку ополаскивателем и оставьте в ведре. Плохого запаха как не бывало.Протрите монитор или любую поверхность. Ополаскиватель удалит пыль и грязь, не оставив разводов.Бактерии, с которыми боремся при чистке зубов, остаются на зубных щетках. Оставьте их в стакане с ополаскивателем на ночь.Ополаскиватель справится на ура с таким злом, как перхоть. Вотрите его в корни волос и оберните большим махровым полотенцем на 30 минут. После вымойте голову обычным шампунем.Неожиданно закончился дезодорант, воспользуйтесь ополаскивателем. Он нейтрализует неприятные запахи.Смажьте место укуса ополаскивателем- зуд стихнет.Если средство для унитаза закончилось на помощь и здесь придет ополаскиватель. Оставив приятный аромат и чистую поверхность.Применяйте ополаскиватель для ванночек ног. В теплую воду добавьте пару колпачков ополаскивателя. Эта ванночка поможет справиться даже с грибком стопы.