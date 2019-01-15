Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в своём блоге на портале "Открытый диалог" разъяснил, когда учителя могут проводить СОЧ и СОР и каким образом должны предупреждать учеников о предстоящем суммативном оценивании. С такими вопросами к министру обратился алматинец Гани Бейсемолдаев. - Дело в том, что в Алматы учителя ставят в известность учеников о предстоящем СОР буквально за несколько минут, то есть в день проведения, тем самым травмируя психику детей, заставляя их нервничать. Такое ощущение, будто застать врасплох деток является приоритетом учреждения образования, – объяснил ситуацию Гани Бейсемолдаев. В ответе Ерлан Сагадиев сообщил, что по типовым правилам деятельности организаций образования каждая школа в начале учебного года утверждает свой рабочий план и должна определить сроки проведения СОР и СОЧ. Допускается проведение суммативного оценивания за четверть не более трёх в один день с учётом уровня сложности учебных предметов. Также они не проводятся в последний день завершения четверти. - Даты проведения СОР и СОЧ по каждому предмету определяются в соответствии со среднесрочным планом на учебный год, разработанным на основе долгосрочного плана. Следовательно, на начало учебного года известны периоды проведения и количество запланированных СОР и СОЧ по каждому предмету, – говорится в ответе. Организации образования могут самостоятельно определять максимальную учебную нагрузку в день, выбор форм, средств и методов обучения, определяемых их уставами. Поэтому форму предоставления информации обучающимся о предстоящих СОР и СОЧ школа (педагоги) выбирают самостоятельно, сообщил министр. - Можно использовать способ размещения на Kundelik, на информационном стенде, также и другие формы устного и письменного уведомления. Можно предварительно извещать обучающихся о предстоящих СОР и СОЧ в самом начале изучения каждого раздела, так как учителя знают количество часов, отведённых на изучение раздела заранее, согласно учебному плану. В случае изменений графика проведения СОР и СОЧ надо дополнительно сообщать, это не приводит к стрессовым ситуациям при предварительной осведомлённости детей, – говорится в ответе Ерлана Сагадиева. Критериальная система оценивания внедряется в школах Казахстана вместе с программой обновлённого содержания образования: с 2016 года – в 1 классах, с 2017-го – во 2,5,7 классах, с 2018-го – в 3, 6, 8 классах. Переход 4, 9, 10 классов будет в 2019-2020 учебном году, 11 классов – в 2020-2021 учебном году.