Семья живет в доме барачного типа. По словам женщины, это жилье ей в 2015 году предоставили в акимате Уральска. – Раньше мы арендовали жилье в районе Мясокомбината. Для получения инвалидности сыну нам требовалась прописка. Тогда аким города Алтай Кульгинов предоставил нам это жилье. В доме течет крыша, сырость, очень много тараканов. В очередь на жилье встала в 2012 году, сейчас я трехтысячная. За семь лет очередь продвинулась на 400 человек, - говорит Гульшат Байгуттиева. В семье растут семь детей, трое из которых были рождены от первого брака. Глава семейства ушел, и в данный момент платить алименты отказывается, так как числится безработным. – Первый муж алименты не платит. Говорит, что нигде не работает. Нынешний муж работает грузчиком, а я недавно устроилась санитаркой. Старшей дочери 15 лет. В детстве она получила сильный ожог. Была инвалидность. Сейчас время от времени нуждается в реабилитации и состоит на учете у хирурга. 13-летний Ернур учится в 8 классе в СОШ №4, 8-летний Султан страдает эпилепсией и находится на домашнем обучении, у него часто бывают приступы. Пятилетняя дочь учится в классе предшкольной подготовки, 4-летний Бекзат посещает мини-центр, 2-летняя Жангулим и 10-месячный Бибарыс сейчас болеют бронхитом и находятся дома, - рассказала Гульшат Байгуттиева. Адресную социальную помощь семья не получает, так как по подсчетам их доход превышает норму. По словам женщины, больше всего они нуждаются в жилье. – Очередь на жилье продвигается очень медленно. Дом, в котором мы сейчас живем находится в аварийном состоянии. Из-за сырости дети часто болеют. Все деньги уходят на лекарства и продукты. Накопить самостоятельно на квартиру у нас не получается. Мы просим предоставить нам более менее пригодное для жизни жилье, - рассказала женщина. В акимате Уральска, куда редакция "МГ" обратилась за комментариями, пообещали ответить позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.