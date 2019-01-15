Как рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев 15 января в 01.18 поступило сообщение о том, что в п. Жымпиты по ул.Байжанова, 6, в 1 км от ПЧ, на территории частного жилого дома горит хозпостройка. - В 01.21 первое пожарное подразделение приступило к тушению. В 3.35 пожар был локализован, в 4.15 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 210 кв. м. В результате пожара погибли 16 КРС и 1 кобыла. Спасены 1 корова и 2 теленка, - сообщил Ерлан Турегелдиев. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Точная причина и материальный ущерб уточняются. На место пожара выезжали 2 единицы техники и 7 человек личного состава.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.