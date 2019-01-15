Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com Региональная палата предпринимателей подвела итоги работы за прошлый год. Большая часть обращений, поступивших в палату предпринимателей Атырауской области за 2018 год по линии защиты бизнеса, была связана с вопросами получения и оформления земельных участков. В результате их положительного решения предприниматели смогли не только сохранить, но и приумножить свой бизнес. - Всего за прошлый год в региональную палату по линии защиты бизнеса поступило 165 письменных обращений от бизнеса, из них 80 были решены в пользу предпринимателей. Структура поступивших обращений касалась вопросов земли, налогового администрирования, естественных монополий, гражданско-правовых отношений между субъектами бизнеса, а также финансового сектора. Благодаря проведенной работе, общая сумма защищенных имущественных прав предпринимателей превысила 310 млн тенге, - рассказал заместитель директора палаты по правовым вопросам Сарсенбай Жолдыбаев. К примеру, по итогам рассмотрения обращения ТОО «Потенциал Ойл», связанного с нарушением требований законодательства при предоставлении земельных участков на разработку общераспространенных полезных ископаемых, палате удалось положительно решить данный вопрос. - Ранее инвестор в течение 9 месяцев не мог получить разрешения на разработку месторождения у местных исполнительных органов. И таких фактов немало, - отметил Сарсенбай Жолдыбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.