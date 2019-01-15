- По согласованию с Администрацией президента РК и моим распоряжением, а также согласно поданному заявлению заместитель акима области Сайлауова Нурсауле Сайлауовна освобождена от занимаемой должности по собственному желанию, - заявил Нурлан Ногаев. Отметим, что на должность заместителя акима области Нурсауле Сайлауова была назначена в конце 2017 года и курировала социальный блок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.