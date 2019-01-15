Скриншот с видео Видео распространяется по соцсетям и мессенджерам. На видеоролике снято, как двое молодых людей начинают драться, после этого к ним подбегают еще двое парней и начинают бить одного. Распространители видео утверждают, что эта драка произошла в Бурлинском районе, где был ранен ножом парень, который позже скончался в больнице. В пресс-службе департамента полиции ЗКО заявили, что распространенное видео не имеет никакого отношения к факту смерти от ножевого ранения, имевшего место 13 января в Бурлинском районе ЗКО. - На камеру видеонаблюдения зафиксирован факт причинения телесных повреждений потерпевшему 1995 года рождения подозреваемым 1998 года рождения, имевшего место 29 декабря 2018 года в г. Уральск возле кафе Карина по ул. Курмангазы. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 24 ч. 3 – 99 ч. 1 УК РК "Покушение на убийство". Подозреваемый был установлен и задержан «по горячим следам» в тот же день, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иные сведения согласно ст.201 УПК не разглашаются, - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. a1Rza0mGQaA Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.