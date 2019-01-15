Экспертизу будет проводить республиканская комиссия при министерстве юстиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 15 января, в специализированном межрайонном уголовном суде прошло судебное слушание по делу бывшего полицейского, который обвиняется в убийстве своего начальника. Адвокат потерпевшей стороны Айгуль Орынбекова попросила суд переквалифицировать дело. В данный момент Серик Гариф обвиняется по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". – Прошу суд отправить дело прокурору для надлежащей квалификации его действий по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга". Мы считаем, что это было умышленное убийство, совершенное в рабочее время. Серик Гариф не хотел подчиняться своему начальнику, который требовал порядка и надлежащего вида во время работы. Погибший Ракишев делал замечания ему по поводу грязной обуви, неправильно подобранного галстука. Серик Гариф, по словам экспертов, самовлюбленный, нетерпеливый человек. Ему не нравилось, что начальник делал ему замечания, - заявила Айгуль Орынбекова. Однако судья Кайрат Чалкаров ходатайство потерпевшей стороны отклонил. Выяснилось, что во время следственных действий было проведено две экспертизы для определения психического состоянии подсудимого, которые показали разные результаты. В связи с этим судьей была назначена третья психолого-психиатрическая экспертиза, которую будет проводить республиканская комиссия при министерстве юстиции. Напомним, убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел несколько выстреловв командира. По словам начальника департамента полиции Махсудхана Аблазимова, обвиняемый произвел 7 выстрелов. В командира взвода попали 4 пули - в голову, ногу и спину. Стрелявший не пытался скрыться. Он сдал табельное оружие и сдался сам. Следующее судебное заседание назначено на 29 января.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.