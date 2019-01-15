Алматинский бизнесмен заявил, что после гадания экстрасенса Кажетты Ахметжановой его жена тайно вывезла дочь и уехала в Москву, прихватив с собой дорогостоящий косметологический аппарат и крупную сумму наличными деньгами, передает NUR.KZ.
Фото из архива "МГ"
Бизнесмен Николай Долматов передал в редакцию уведомления из правоохранительных органов и ряд документов, касательно пропажи его жены, дочери, косметологического аппарата и денег.
Мужчина заявил, что его жена Эльвира Юсупова
вывезла дочь, деньги и имущество, и тайно уехала в Москву после гадания своей подруги, участницы шоу «Битва экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой.
«По моему мнению все гадалки, колдуны, маги, экстрасенсы и прочие волшебники на самом деле не обладают никакими сверхъестественными способностями. Просто они хорошие психологи и перед «гаданиями» они вооружаются информацией о клиенте, которую затем выдают за ясновидение.
В первую очередь это касается подруги Эльвиры - Кажетты Ахметжановой. Они давно дружат и делятся клиентской базой, Эльвира отправляет людей на гадания, а Кажетта - на косметологические процедуры.
Они давно оказывают друг другу услуги, но Кажетта не предвидела, что в марте 2016 года в Уральске от рук Эльвиры после укола обезболивающего лекарства перед подтяжкой лица умрет женщина, а она попадет в тюрьму.
Фемида разобралась в сути дела и моей жене дали наказание, не связанное с лишением свободы
, но до суда она находилась в СИЗО.
После освобождения, как типичный манипулятор, Кажетта ударила по самому больному - «нагадала» супруге, будто я хочу посадить ее в тюрьму на 10 лет, что в Казахстане скоро наступят страшные бедствия и ей срочно нужно бежать в Москву.
Кажетта, видимо, хотела воспользоваться связями Эльвиры в шоу-бизнесе, во власти и среди коммерсантов.
Кажетта сказала Эльвире, чтобы перед бегством она помыла мой дом хозяйственным мылом, которым мыли покойников, чтобы я умер. Об этом мне сказала наша домработница, она показала, где жена спрятала это мыло, и я записал выемку на видео.
Эльвира без моего ведома и согласия сделала нашей дочери российский паспорт, то есть, я могу полагать, что подделала его и улетела вместе с ней в Москву. Перед этим она отправила туда косметологический аппарат и вместе с ней из дома исчезла крупная сумма денег наличными.
Дорогой косметологический аппарат был отправлен в Москву тоже тайно и без моего согласия посредством казахстанской логистической компании, которые во всей документации указали меня как отправителя и даже заключили договор от моего имени, но в одностороннем порядке, то есть подпись моя отсутствует.
Я написал заявления, но возбудили уголовное дело только по факту кражи денег. Директора логистической компании долго не хотели привлекать к ответственности ни в каком статусе.
Только после того, как я обратился в СМИ, а журналисты стали просить комментарии в прокуратуре и в полиции, директора транспортной компании все-таки вызвали на допрос в качестве свидетеля.
Я жаловался на действия следователя ДВД Найманхановой Г., которая отказывалась возбуждать уголовные дела по краже аппарата и уводила от ответственности директора логистической компании, которая отправила его в Москву.
Но в УСБ не усмотрели в ее действиях нарушения закона, поэтому я написал заявления в городскую прокуратуру", - пояснил Николай Долматов.
Следователь Медеуского УВД Нурбек Кожабергенов, который ведет уголовное дело по краже, пояснил корреспонденту портала, что директор логистической компании и жена потерпевшего Эльвира Юсупова не признаны подозреваемыми потому, что он их еще не допросил и обстоятельства дела до конца не ясны.
9 января корреспондент портала обратился за комментарием к Кажетте Ахметжановой, по контактному номеру телефона ответила секретарь экстрасенса, она просила дать три дня для подготовки ответа.
8 января на YouTube канале Россия-1 был опубликован очередной выпуск документального фильма из цикла «Идущие к черту», в котором были разоблачены самые известные победители "Битвы экстрасенсов".
Телеканал Россия-1 уличил ведущего Марата Башарова и победителей шоу «Битва экстрасенсов» в обмане людей, попавших в беду, с целью обогащения. В расследовании полностью сорваны маски с самых известных экстрасенсов современности, начиная с Джуны, с которой Борис Соболев записал интервью за семь месяцев до ее смерти.
Кажетта Абдрахманова является финалистом 6 сезона этого шоу и назвала в прессе расследование российского журналиста Бориса Соболева несостоятельным. Она также ответила на обвинения алматинского бизнесмена в разрушении семьи.
«Эльвира приходила ко мне на прием несколько раз, жаловалась, что муж Николай ее избивает и не дает покоя. Я даже звонила заместителю Николая, спрашивала, правда это, или нет, потому, что не верю Эльвире, она немножко врунишка. Я их обоих уговаривала не разводиться.
Я не знаю, когда она привезла этот аппарат, когда она родила ребенка. Я тут вообще ни причем, я консультировала Эльвиру один раз, или два, может быть три – у меня очень много клиентов, откуда я знаю, что у них происходит в личной жизни.
Да, я ее консультировала, да, я ее видела, но я вообще не лезла в ее семью. Я с ней не дружу, как утверждается.
Я сейчас живу в Германии, работаю в России, приезжаю в Казахстан очень редко, поэтому пожалуйста не делайте на моем имени пиар. На месте Коли любой человек бы обижался, позвоните самой Эльвире, я с ней давным-давно не общаюсь, уже много-много лет, с весны прошлого года, когда она хотела уйти от мужа.
Я была категорически против, но она от него ушла. После ухода от Николая я перестала общаться с Эльвирой, я ей сказала, что это была ее самая большая ошибка в жизни. У нее растет ребенок, а она то от одного мужа ушла, то от другого.
А, ты, солнышко (обращается к корреспонденту портала - прим. ред.), ты туда не лезь, потому, что они снова могут сойтись. Знаете, днем они ругаются, скандалят, а ночью у них бешеный секс. У меня было несколько таких клиентов, они дрались, матерились, друг друга ножами резали, а ночью у них любовь.
Я не удивлюсь, если они через 2,5 года они будут снова венчаться и скажут, что виновата Катя (Кажетта - прим. ред.) и что этот журналист виноват. Это такая порода людей.
Когда они хотели жениться, я предупредила, Эльвира, не выходи замуж – он казахстанец, ты россиянка, у вас менталитет разный. Ты Черный Скорпион, ты разрушишь его, он Водолей, вы не подходите, у вас частоты другие.
Но они подошли в сексуальном плане, родили красивого ребенка, ребенок похож на папу. Я говорила: «Не разводись, это будет твоя большая ошибка», она же меня не слышала.
Я сейчас вам дам номер телефона Эльвиры, пожалуйста, позвоните сами. Я с ней не общаюсь после того, как она уехала от мужа, я ее полностью заблокировала. Они оба неадекватные, что муж, что жена. Один обвиняет в покушении на убийство, другой обвиняет, что лишают ребенка.
Этот брак разрушил их обоих, правда в этом страшном хаосе родился красивый цветочек. Это как бывает, когда в грязной воде рождается лотос, красивый, чистый.
Просто я помогла, когда Эльвира хотела сделать аборт, когда Николай выгонял ее из дома. Приехала в Алматы, она приходит и говорит: «Он меня выгоняет из дома, иду на аборт». Представляете, я забрала ее из больницы в стрессовом состоянии, я орала на нее, чтобы не делала аборт и заставила, чтобы она родила эту девочку.
После этого я поняла, что они оба неадекватные, их свела страсть, а жить-то не смогли, при чем тут я? Я ей помогала психологически, когда она попала в беду, я же не Иуда, чтобы отвернуться, понимаете.
Я теперь не знаю этих людей и с ними не общаюсь и вообще в последнее время стараюсь не общаться с проблемными людьми. Проблемы, как зараза, как грипп, переходят. Зачем оно нужно, и так жизнь сложная", - пояснила экстрасенс.
Как сказал корреспонденту портала Николай Долматов, он продолжит добиваться от властей воссоединения с дочерью, с которой его незаконно разлучили, а также не оставит попыток призвать к ответу всех причастных к краже дорогостоящего медицинского оборудования.
Напомним, Кажетта Ахметжанова является финалистом 6 сезона шоу "Битва экстрасенсов" и является одним из самых высокооплачиваемых экстрасенсов Казахстана.
