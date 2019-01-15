ДТП произошло на перекрестке улиц Евразийская и Алаш в микрорайоне Жулдыз. Как отметили в пресс-службе управления здравоохранения, медики осмотрели на месте аварии троих пострадавших. 39-летний мужчина от госпитализации отказался. - В областную больницу был доставлены 10-летний мальчик и 22-летняя женщина. Они проходят обследование, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова. Водитель автобуса заявил, что на момент аварии в салоне находилось шесть пассажиров. Трактор ударил его ковшом в правый бок и причинил материальный ущерб. - У мальчика был разбит лоб, также травмы получила девушка. Виноват в ДТП водитель бульдозера, у него отказали тормоза, - сказал водитель. Стоит отметить, что сейчас на некоторых дорогах Уральска наблюдается гололед. Из-за этого выросло количество дорожно-транспортных происшествий. Еще одна авария произошла утром на улице Деповская. Здесь столкнулись автомобили «Мерседес» и «Лада». Виновных в этом ДТП установят полицейские дознаватели.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.