Иллюстративное фото из архива "МГ" - Примерно в 20.10 поступил вызов в дежурную часть Мунайлинского района о том, что в МОБ были доставлены двое мужчин с огнестрельными ранениями, от которых они скончались, не приходя в сознание,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. По данным полиции, данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 99 УК РК "Умышленное убийство". Двое подозреваемых задержаны, остальные участники установлены и приняты меры к их задержанию. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование.