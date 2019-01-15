Начальник завода по производству РБВ ( резина битумное вяжущее - прим. автора) Оренбургской области Тимур Калиев, который также находится на скамье подсудимых, заявил, что полностью не согласен с предъявленными обвинениями.

– Считаю вывод следствия ошибочным. У следствия была одна версия, под которую они подгоняли свои доказательства. Я никогда не приобретал, не транспортировал, не реализовывал и не перерабатывал нефть без документов, подтверждающих их законность происхождения. Моим предприятием приобреталось лишь сырье для производства. Я работал в рамках закона РФ и Республики Казахстан. Денег, полученных преступным путем, нет и никогда не имел. Моим источником доходов была продажа и реализация РБВ. С Кайратом Намазбаевым у нас всегда были партнерские и деловые отношения по бизнесу. По версии следствия, у меня были конфискованы документы 5 сентября 2017 года. Их якобы нашли у меня в машине. Я их впервые увидел летом 2018 года на ознакомлении материалов дела. К этим документам я никакого отношения не имею и заявляю, что подпись там не моя. Печати также не принадлежат моей фирме. Я считаю себя потерпевшим, так как меня оклеветали, поставили все мое производство под сомнение без единого доказательства. Следствие также поставило под сомнение таможенные органы России, якобы они выписывали фиктивные документы. Такого быть не может. У меня все всегда было чисто и законно. Я прошу суд принять справедливое решение, - рассказал Тимур Калиев.

Напомним, в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривает дело шести казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения" и им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор компании ТОО "Sundex" Кайрат Намазбаев и еще пять человек обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", и им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Ранее государственный обвинитель попросил суд назначить Кайрату Намазбаеву 16 лет лишения свободы, остальным подозреваемым от 13 до 15 лет лишения свободы. Сам Кайрат Намазбаев, которого следствие считает организатором, заявил, что с выводами обвинения категорически не согласен. – Я не совершал никакого преступления. Считаю, что расследование было проведено необъективно и непрозрачно. Я не создавал общественную опасность, ни о какой транснациональной преступной группе и речи быть не может. Из-за таких безответственных действий со стороны прокуратуры, согласно статистике, за два года число активных юридических лиц сократилось на 96 тысяч. Люди боятся заниматься бизнесом. От результата сегодняшнего суда во многом будет зависеть дальнейшая судьба предпринимательства в ЗКО. В 2010 году я создал товарищество с ограниченной ответственностью с целью извлечения пользы путем предпринимательской деятельности. Со всеми, кто проходит по данному делу, у нас были исключительно деловые гражданские правовые отношения в рамках закона. У меня был прозрачный бизнес, который я построил сам, своими руками. Это нонсенс, когда деятельность ТОО квалифицируют как деятельность ОПГ. Я исправно работал, платил налог государству в размере 45 млн тенге, все мои подчиненные получали зарплату. Это значит "Заплати налоги и сиди тихо в тюрьме!". Так получается? Прокурор сказал, что канал по незаконной транспортировке битума существовал более трех лет. Почему же вы сразу не пресекли наши действия? Потому что в Казахстане нет такого закона, который запрещает перевозить битум. Мы ничего не разрушали, не воровали, никого не обманывали, - отметил Кайрат Намазбаев. Кроме этого Кайрат Намазбаев заявил, что свидетели, которые были допрошены во время следствия, подверглись давлению со стороны следователей. – Прокурор попросил вынести частное постановление в адрес свидетелей, которые были допрошены в ходе судебных слушаний. Я считаю, что в отношении них применялось психологическое давление. Ведь они не узнали свои подписи и показания. Хочу также обратить внимание суда на то, что данное уголовное дело было направлено на разрушение моего бизнеса. Такая схема импорта не устроила кого-то. Я не знаю, кого именно. Но по материалам уголовного дела, пять машин арестованного битума были слиты на базе предприятия, директором которого является Малик Назымов. Это бывший сотрудник департамента национальной безопасности. Так что я могу сказать, что мы имеем дело с рейдерским захватом. Кто будет отвечать за это - непонятно. Они арестовали мой офис, мои счета, сотрудники все уволены, я нахожусь под следствием. Я прошу суд вынести справедливое решение, - рассказал подсудимый.