- У нас в городе объявился маньяк. Короче, у нас здесь на районе за прошлую неделю два случая. Сначала на школьном дворе женщину душил, хотел убить. Но она как-то отбрыкалась и убежала. А в субботу в 9 утра моя знакомая, дети у нас вместе учатся, шла по Верхнейулице в сторону вокзала на работу. Он напал на нее, сначала сказал: "Буду бить тебя", а потом сказал "Буду убивать". Хотел шею сломать, - рассказывает женщина. Далее женщина говорит, что ее знакомая стала кричать и выбежали охранники из "Урал-Снаб". Более того, она подробно описала внешность предполагаемого "маньяка". - Один и тот же, русский, рост 180, не очень худой, постоянно ходит в капюшоне, лица не видно, подбородок угловатый, - говорит женщина. Однако в пресс-службе департамента полиции опровергли слухи о маньяке. - В связи с распространением в мессенджерах аудио записи о появлении маньяка, сообщаем, что 12 января примерно в 09.00 неизвестное лицо, находясь возле здания ТОО «Урал Снаб» по ул.Вагонный тупик, д.1, угрожал физической расправой женщине 1979 года рождения. По данному факту управлением полиции г.Уральск начато досудебное расследование по ст.115 УК РК "Угроза". В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление. Других таких фактов на территории ЗКО зарегистрировано не было, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. - Также департамент полиции напоминает, что в соответствии со статьей 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.