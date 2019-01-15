Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырауской области продолжаются рейдовые мероприятия по проверке выполнения требований по соблюдению антитеррористической защищенности. Всего за 2018 год стражи порядка проверили около тысячи объектов - детские сады, школы, рестораны, развлекательные и торговые центры, точки общепита. Также полицейские побывали на месторождениях и в государственных органах. Несмотря на постоянную профилактику, в данном направлении некоторые руководители объектов не спешат исправлять ошибки прошлых лет. - Так, за невыполнение предписаний хозяйка ресторана в Жылыойском районе была оштрафована на 168 350 тенге. После получения предписания нарушительница обязуется погасить его в течение 30 суток и устранить ошибки. За год по объектам УТО заполнено 92 протокола, 11 из которых направлено в суд, - уточнили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Полицейские отмечают в числе распространенных нарушений - недостаточный охват съемочного диапазона камеры видеонаблюдения, либо срок хранения видеозаписи очень короткий. - Например, записи камер в школах и детских садах должны храниться не менее 30 суток, - пояснили в пресс-службе департамента полиции.