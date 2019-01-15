Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", днем в Уральске ожидается погода без осадков, температура воздуха составит -5 градусов. Ночью пойдет снег, температура опустится до 8 градусов мороза. В Атырау днем ожидается 2 градуса тепла, ночью -5 градусов. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. +10 градусов ожидается днем и +3 градуса ночью. 7 градусов мороза ожидается днем в Актобе. Ночью похолодает до -18 градусов.