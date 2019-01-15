15 января аким Атырауской области Нурлан Ногаев встретился с активом Индерского района. В ходе встречи глава региона представил нового акима. - По согласованию с Администрацией Президента РК, и маслихатом Индерского района, распоряжением акима области акимом Индерского района назначен Калауи Мейрим Жоламанович, - сказал Нурлан Ногаев. Мейрим Калауи окончил Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова и Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. По специальности - менеджер государственного и местного управления, магистр экономики. Трудовую деятельность начал в 2006 году помощником председателя коммунального государственного предприятия «Атырау-Акпарат». С 2010 года – директор ТОО «Туран». В 2010 - 2011 годах был на должности заместителя директора – главного редактора Атырауского областного филиала акционерного общества «РТРК «Казахстан». С 2011 года - председатель коммунального государственного предприятия «Атырау-Акпарат». С 2012 года - работал руководителем управления по вопросам молодежной политики Атырауской области. С июня 2016 года – заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области. В ноябре 2016 года назначен заместителем акима города Атырау. - Мейрим Калауи имеет достаточно больший опыт в работе на государственной службе. Его профессиональные качества и организаторские навыки позволят ему выполнять все поставленные перед ним задачи, - сказал Нурлан Ногаев. Как отметил аким области, ранее занимавший эту должность Серик Арыстан руководил Индерским районом более пяти лет. За время совместной деятельности с депутатами района была проделана большая работа по социально-экономическому развитию района, достигнуты хорошие показатели. - От своего имени хотел бы поблагодарить Серика Бисешулы за проделанную работу. Положительная динамика в развитие района, в том числе и ваша заслуга, - подчеркнул Нурлан Ногаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК