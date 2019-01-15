ДТП произошло около 20 часов 15 января по улице Конкина в сторону поселка Деркул. На "треугольнике" столкнулись автомобиль "ВАЗ -2110" и "КамАЗ" с бетономешалкой. От удара "легковушку" смяло. Пассажира "ВАЗа" смогли вытащить очевидцы ДТП, и его тут же увезла машина скорой помощи. А вот водителя "десятки" пришлось вызволять спасателям при помощи спецсредств. Мужчину зажало панелью авто. Водительскую дверь тоже пришлось вырвать. Вторая машина скорой помощи увезла в больницу водителя. Как именно произошло ДТП -неизвестно. Однако водители других автомашин пожаловались корреспондентам "МГ" на то, что на этом перекрестке по улице Конкина и поворота на омеговское кольцо постоянно происходят ДТП. Они уверены, что проблему может решить установка светофора.