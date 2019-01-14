Асхата Темирбаева, обвиняемого по четырем статьям уголовного кодекса, в том числе убийство и изнасилование несовершеннолетней, отпустили из зала суда 11 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Отец убитой в июле в селе Дарьинское Зеленовского района Даны Ербол Утегалиев до сих пор не может поверить, что обвиняемого в убийстве Асхата Темирбаева отпустили на свободу.
- Он обвинялся по четырем статьям: ст. 99 ч. 1 УК РК "Убийство", ст. 120 ч.3 УК РК "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней", ст. 121 ч.3 п.3 "Насильственные действия сексуального характера", ст. 188 ч.1 "Кража". Был суд с присяжными. Его оправдал суд присяжных. Был приговор и его отпустили. Он ранее судимый. Он вышел на свободу и теперь ходит среди нас, - плача рассказал мужчина.
По словам отца убитой девочки, когда Асхат Темирбаев давал первые показания, он во всем сознался, однако позже изменил свои показания, заявив, что на него было оказано давление.
Из обвинительного акта, который предоставили родители убитой Даны следует, что 28 июля в 1.30 Дана и Асхат находились в компании своих знакомых на спортплощадке школы, где распивали спиртные напитки.
- Примерно в 3.40 у Темирбаева, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, появился умысел вступить в половой акт с несовершеннолетней Утегалиевой. Темирбаев с целью реализации своих намерений предложил Утегалиевой уйти с ним со спортивной площадки для дальнейшего уединения, - говорится в обвинительном акте.
Далее следует, что Дана отказалась вступать с ним в половой акт. В обвинительном акте указано, что Асхат, "осознавая свое физическое превосходство с целью изнасилования, совершенного в отношении заведомо несовершеннолетней, нанес несколько ударов ладонями рук в щечную область". От этого Дана упала на землю. Затем Асхат изнасиловал ее, а после угроз, что она обратиться в правоохранительные органы, задушил веревкой.
- Убедившись, что Дана мертва, Темирбаев с целью кражи, то есть хищение чужого имущества, достал с кармана кофты Даны принадлежащий ей телефон марки "Айфон SE" белого цвета стоимостью 150 тысяч тенге, после чего он выключил данный телефон, продолжая свой умысел, направленный на кражу и скрытия другого преступления убийства, после чего скрылся с места преступления, - написано в акте обвинения.
Далее следует, что телефон был найден возле подъезда дома, куда пришел Асхат Темирбаев примерно в 6.00 - 6.30. Также нужно отметить, что экспертиза показала, что концентрация алкоголя в крови убитой "является отсутствием влияния алкоголя на организм".
Адвокат потерпевшей стороны Упагали Байбулатов пояснил, что Асхат во всем признался на предварительном следствии, а на последующих отказался от своих слов.
- Все допросы записывались на видео, потом эти видео были отправлены на экспертизу в Алматы и Атырау экспертиза показала, что первые показания правдивые, а дальше он уже задумывается. Он сначала признался, а потом стал отказываться, что не убивал. Хотя он сказал, что проводил ее в 5.30 (Дану - прим. автора), а экспертиза показывает, что она была убита с 5 до 6 утра, - рассказал Упагали Байбулатов.
- Он ее изнасиловал, а потом его отпустили. Как это может быть, где правосудие? - говорит тетя убитой девушки.
Мать и отец девушки в недоумении, почему присяжные заседатели вынесли такой приговор. Они намерены его обжаловать.
- Наша девочка мечтала учиться, она поступила в университет в Калмыкии, - плача говорит Ербол Утегалиев.
Между тем, по словам судьи Бакыта Ермаханова, присяжные заседатели пришли к выводу, что вина подсудимого в изнасиловании и убийстве не была доказана, и он был освобожден в зале суда.
- Тем не менее приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован, - сообщил Бакыт Ермаханов корреспонденту "МГ" по телефону.
Позже в пресс-службе суда ЗКО сообщили, что в совещательной комнате присяжные заседатели по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности исследованных доказательств, представленных стороной обвинения, вынесли вердикт о признании подсудимого невиновным по предъявленному обвинению в связи недоказанностью его вины.
- Согласно ст.656 Уголовно-процессуального кодекса, голосование о виновности или невиновности проводится тайно и письменно. При этом, голоса судьи и присяжных заседетелей равны, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.
, 17-летняя девушка была убита в селе Дарьинское в ночь на 28 июля. Полицейские задержали подозреваемого сразу же. Им оказался 20-летний Асхат ТЕМИРБАЕВ. Он обвиняется в преступлении по ст. 99 ч. 1 "Убийство", был арестован на 2 месяца. Также стало известно, что ТЕМИРБАЕВ был задержан полицейскими 28 июля, в тот же день, когда было обнаружено тело убитой девушки. Родные убитой Даны УТЕГАЛИЕВОЙ рассказали, что девушка в этом году закончила школу и поступила в российский вуз на грант. Кроме того, они не верят
, что Дану убил один человек. По словам тети, девочка занималась борьбой и одному человеку могла дать отпор.
Нужно отметить, что это не первый случай в Уральске, когда присяжные заседатели оправдывают обвиняемых в убийстве. 32-летний Алексей ХВАТОВ и его подельник 22-летний Алексей КАЛАШНИКОВ 9 февраля 2017 года заживо сожгли
общего знакомого. 14 июля суд присяжных оправдал
обвиняемых. Однако после вмешательства прокуроров обвиняемые все же были осуждены, более того выяснилось, что почти половина присяжных по делу привлекались к адмответственности, а некоторые даже были судимы.
Также 19 сентября 2011 года произошло убийство
. Как выяснило следствие, в квартире Александра Выдрина собралось несколько человек, среди них был Бектемис АЙТБАЕВ. Мужчины выпивали, разошлись далеко за полночь. Наутро в квартире был обнаружен труп Александра с перерезанным горлом. Ссылаясь на свидетельские показания остальных участников вечера, полицейские возбудили в отношении Айтбаева дело по статье «Убийство». Однако он был оправдан судом присяжных. Позже выяснилось, что часть присяжных также не имели права участвовать в суде.
