Ребенок 2018 года рождения поступил в детскую областную больницу с диагнозами - острое нарушение мозгового кровообращения в последствии перенесенного инсульта и анемия тяжелой степени. По словам пресс-секретаря управления здравоохранения Мангистауской области Азамата Сарсенбаева, операция, которую провел детский нейрохирург Ербол Кенжевалов, длилась около часа. По словам врачей, операция прошла успешно, хотя операция считается сложной. Малыш уже пришел в сознание после оперативного вмешательства.