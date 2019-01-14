Умышленное причинение

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что молодой человек поступил в Бурлинскую центральную районнную больницу с ножевым ранение 13 января в 6.36. - В 7.12 он скончался от полученного ножевого ранения, - заявили в пресс-службе облздрава. Нужно отметить, что умерший был студентом колледжа. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что подозреваемый в преступлении задержан. - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Бурлинского района установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Он водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК "", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.