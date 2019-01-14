Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, начальник департамента полиции Махамбет Абисатов вручил благодарственные письма двум жителям Актобе. - В ночь на 11 января Аслан Наби и его знакомый Дарын Ембергенов, занимаясь частным извозом, довезли мужчину к его дому. Спустя некоторое время, они обнаружили на заднем сиденье крупную сумму денег. Недолго думая, парни приехали в отдел полиции №3 Алматинского района и сообщили полицейским, что клиент, которого подвозили, оставил сумку с деньгами. Через несколько минут в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что в машине такси забыл деньги – 1 миллион 100 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе. Впрочем, Аслан и Дарын не видят ничего особого в том, что они вернули деньги. Молодые люди считают, что деньги никому легко не достаются и так должен поступать каждый добропорядочный и законопослушный гражданин. Эти деньги, отметили они, могли быть предназначены для лечения, оплаты кредита или какого-нибудь другого долга. Поэтому они и решили вернуть находку законному владельцу. - Начальник департамента полиции поблагодарил Аслана и Дарына за честность и добропорядочность и вручил им благодарственные письма, - отметили в полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.