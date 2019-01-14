Сегодня, 14 января, в специализированном межрайонном уголовном суде началось разбирательство по делу бывшего полицейского Серика Гарифа, который обвиняется в убийстве своего начальника, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Судьей по делу назначен Кайрат Чалкаров. Процесс проходит на казахском языке. Потерпевшим по делу выступает отец убитого Жаскайрат Ракишев. Дело в суде рассматривается по ст. 99 ч.1 УК РК "Убийство". На первом заседании адвокат обвиняемого Серика Гарифа сказал, что его подзащитный раскаивается. Отец убитого после первого заседания суда сказал журналистам, что хочет пожизненного срока для убийцы сына. - Экспертиза была неправильной. Я не согласен. Пусть будет вторая. Мы хотим, чтобы была часть вторая (отец требует, чтобы дело рассматривалось по части 2 статьи 99 УК РК, которое грозит наказанием в виде лишения свободы пожизненно). Мы ходатайство писали, ответа нет. Мы в прокуратуру обращались, ответа нам не дали. Теперь, посмотрим. Я хочу часть вторую, пожизненное заключение. Никто ко мне не приходил (родственники обвиняемого в убийстве - прим. автора) вот уже пятый месяц. Я уже два раза попадал в больницу. Здорового человека убили, семью кто будет кормить? Разве так можно? В мирное время друг друга убивают возле полиции. Он хочет себя показать, что он здоровый, но он как заяц пугается, - заявил Жаскайрат Ракишев. Напомним, убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел несколько выстреловв командира. По словам начальника департамента полиции Махсудхана Аблазимова, обвиняемый произвел 7 выстрелов. В командира взвода попали 4 пули - в голову, ногу и спину. Стрелявший не пытался скрыться. Он сдал табельное оружие и сдался сам. Следующий процесс назначен на 10.00 15 января. Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  