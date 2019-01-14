По сообщению пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 13 января в 20.03 от охранников АНПЗ поступил звонок в службу "102" о том, что к ним за помощью обратилась неизвестная женщина, которая сообщила о пропаже в окрестностях завода ее двух детей - восьмилетней девочки и трехлетнего мальчика. - Выяснилось, что женщина приехала к заводу на такси около 19.00, вышла с детьми из машины и по бездорожью решила пройти до поселка Таскала. В пути двое детей не смогли выбраться из грязи, после чего женщина решила оставить их и пойти домой с малолетним ребенком, который был у нее на руках. Когда женщина вернулась за детьми, на месте их не оказалось. Она решила обратиться к охранникам АНПЗ, которые и вызвали полицию, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. На поиски пропавших детей был брошен весь личный состав полиции, и к 23.00 участковый обнаружил девочку и мальчика под кустами. 3-летний ребенок спал, на нем не было сапог. - Детей сразу же забрали в городской отдел полиции №1, напоили горячим чаем, покормили, вызвали скорую помощь. Детей забрали в больницу, осмотрели, сегодня их уже отпустили, так как не было опасений за их здоровье. Наркологическое обследование матери показало, что она в тот вечер находилась в легкой степени опьянения. Действия матери будут вынесены на рассмотрение комиссией по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Отметим, что в ноябре прошлого года 38-летняя женщина уже была привлечена к административной ответственности по статье 127 КоАП за невыполнение родительских обязанностей, ее семья была поставлена на учет как неблагополучная. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. TJhfS8cEMWw