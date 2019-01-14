Ценность любого начинания становится очевидной с годами. Истинность этих слов подтверждается деятельностью компании «Урал-Кров-Авто», которой в этом году исполнилось 27 лет. И на сегодняшний день «Урал-Кров-Авто» — один из крупнейших автодилеров в Западно- Казахстанской области. - Наши предложения может удовлетворить потребности практически любого покупателя. У нас богатейший выбор легковых и коммерческих автомобилей крупнейших европейских, китайских брендов, - рассказал. - Постоянное стремление к развитию, открытие новых направлений деятельности, ориентация и быстрое реагирование на потребности клиента, высокое качество работы персонала — все это помогает нашей компании занимать лидирующие позиции на автомобильном рынке. Спешим порадовать жителей нашей области, что с 2019 года мы даем старт продажам автомототехники крупнейшего производителя рекреационной техники Yamaha.Компания предлагает весь ассортимент продукции Yamaha в наличии и на заказ: мотоциклы, скутеры, снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, катера, моторы, генераторы и многое другое. Для вашего удобства действуют специальные кредитные предложения и 1 год гарантии, специалисты без труда подберут для Вас наиболее подходящий вариант.Мотоциклы Ямаха считаются эталоном по всем показателям и оставляют далеко позади своих конкурентов, оставаясь в течение последних десятилетий безусловными лидерами продаж. На мировом рынке продукция Yamaha давно выделилась в отдельный класс, ведь это совершенно новый уровень динамики, управляемости, маневренности и фантастических возможностей для активного отдыха.Среди внедорожной мототехники Yamaha мотовездеходы и квадроциклы (ATV) занимают отдельное место. Эталонное качество сборки, беспрецедентная выносливость, высокая мощность и отличная управляемость на любой дороге – это лишь схематичное описание мотовездеходов и квадроциклов Yamaha, пользующихся спросом у дачников и любителей активного отдыха на природе. Эту универсальную мототехнику можно легко приспособить для перевозки грузов или объезда территории, но все, кто покупает мотовездеходы или квадроциклы Yamaha, в первую очередь, хотят оценить их динамику и устойчивость на лесных дорогах, песчаных карьерах и в бескрайних степях.Что такое непроходимые сугробы, занесенные снегом дороги и гололед, если у вас есть снегоход Yamaha, специально разработанный для зимнего отдыха в самых экстремальных условиях! Отправляясь на зимнюю рыбалку или на прогулку по лесу, не стоит увлекаться большими скоростями, ведь главное в этом случае – надежность, устойчивость и безопасное преодоление сложных участков, которые вам обеспечат утилитарные снегоходы Yamaha.Если покорение суши на мототехнике Yamaha – это для вас уже пройденный этап, то пора переходить в другое измерение. У нас представлены лучшие модели гидроциклов, которые раскроют перед вами секреты укрощения водной стихии.Производством подвесных лодочных моторов японская корпорация Yamaha занимается на протяжении нескольких десятков лет и в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков лодочных моторов на мировой рынок. Лодочные моторы Yamaha предназначены для плавсредств самого различного назначения: лодки для рыбной ловли, активного отдыха, спортивных соревнований и коммерческих перевозок.Стоит также отметить, что компания «Урал-Кров-Авто» объявляет о старте акции «Зимние шины в подарок». По этой акции каждый покупатель автомобиля Lifan получает в подарок комплект зимних шин. В акции участвуют все автомобили модельного ряда Lifan. Акция «Зимние шины в подарок» будет действовать до 31 января 2019 года.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.