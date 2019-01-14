В центре отметили, что за год здесь побывали около трехсот уральцев. Отделение ночного пребывания находится на территории центра. Зимой здесь люди могут находиться с 18.00 до 10 утра. Пускают не всех - запрет на вход действует для психически нездоровых граждан, а также лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в изоляторе находится больной мужчина, от которого отказались собственные дети. Решается вопрос о взыскании с них алиментов. - От мужчины отказались две дочери и сын. Мы их вызывали. Пробовали договориться во внесудебном порядке. Не получилось. Будем обращаться в суд. Мужчина нуждается в медицинской помощи, - отметил заведующий отделением ночного пребывания Ерлан Медетов. С утра постояльцы расходятся. Многие из них вечером вернутся снова в центр. Если не достанется место в ночлежке, этим людям придется искать место в теплотрассе или подвале. - Я с ноября 2018 года ночую в отделении ночного пребывания. У меня нет ни жилья, ни документов. Обещали помочь. Здесь чисто, у нас убираются. Никаких жалоб нет, - говорит Мейрам. За год в центре для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нашли приют 190 человек. Эти люди проживали здесь на постоянной основе. Их кормили, помогали с документами и работой. -За год мы оформили документы 56 людям. 7 человек оформили на пенсию. Направили в Дом престарелых и инвалидов 15 человек. Оказываем клиентам социально-медицинскую и психологическую помощь, - отметил директор центра для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Курмангалий Байгаржанов. Истории постояльцев разные, но схожи в одном. Кроме государства эти люди оказались никому не нужны. - Мне уже скоро исполнится 80 лет. Дети живут в Беларуси. Я раньше пас баранов неподалеку от города. Но хозяйка продала дом и скот и переехала в город. Так я остался без жилья. Сейчас, надеюсь, определят в Дом престарелых, - сообщил один из постояльцев центра. Сейчас по разным оценкам в областном центре насчитывается порядка 300 бездомных.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.