Момент взрыва автомобиля в Жанаозене попал на видео

В результате взрыва пострадал 32-летний мужчина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". QkNjJGwRurs Инцидент произошел в городе Жанаозен Мангистауской области 12 января примерно в 21:50. Возгорание автомобиля марки Toyota Cаmry и взрыв газового баллона произошло на автодороге в микрорайоне «Аксу». Момент взрыва автомобиля попал на видео. - Автомобиль полностью сгорел. Пожар удалось ликвидировать в 22:01 часов. При пожаре пострадал мужчина 1987 года рождения. Причины возгорания устанавливаются, - отметили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области. В управлении здравоохранения области сообщили, что пострадавший мужчина получил термический ожог кистей рук и лица. Видео со странички zhanaozen_online в Instagram. Внимание. Видео содержит ненормативную лексику. Регина ЯСНАЯ