Сейчас я расскажу о превосходном средстве -лимонный скраб. Всего за 7 дней применения вы преобразитесь. Кожа станет более ухоженной, мягкой, отдохнувшей, посвежевшей. Также состав имеет отбеливающий эффект. И главное, очень прост и доступен каждому из нас. 2 ст. л. лимонного сока 1 ст. л. соли 1 ст.л меда Приготовление проще простого: все смешать и готово!Нанесите на лицо и нежно массируйте минут 5. После смойте холодной водой. Для чувствительной кожи желательно провести тест незаметном месте, затем применять на лице. Лимонный сок богат витамином С, антиоксидантами, что способствует удалению темных пятен и борьбе со старением. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!