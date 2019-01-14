Плесень токсична и может вызывать не только аллергическую реакцию, но и быть источником более тяжелого заболевания. Не забывайте обрабатывать стиральную машину дезинфицирующим составом. Вряд ли вы пользуетесь при стирке максимальными температурами нагрева воды. Это тоже может быть причиной образования плесени. И если вы ее видите на внешних деталях машины, внутри она тоже есть. Убрать внешние проявления, не значит избавиться насовсем.Выполаскиваем плесень: Включите стирку на самую длинную программу при максимальной температуре 90 градусов, без порошка. Современные машинки при этом набирают мало воды. Необходимо ее добавить принудительно – это можно сделать через порошкоприемник. Добавьте примерно ведро. Повышения уровня воды улучшит омовение трудно доступных мест. Пусть машинка «стирает».Выньте порошкоприемник: Его необходимо помыть отдельно. В открытое отверстие (патрубок) влейте бутылку хлорки или любого другого хлорного отбеливателя. Если лоток не снимается заливайте химию в него.Дождитесь нагрева и остановите стирку: Как только машинка нагрела воду до максимальной температуры, необходимо остановить стирку и дать средству подействовать. В связи с большим количеством воды через «паузу» это сделать не получится. Выключите машинку, не сливая воды. Оставьте так на 3-4 часа. * Включение: Как пройдет время включите все заново и завершите программу стирки. * Контрольный выстрел: После завершения первой программы включаем вторую. Только теперь режим стирки 40 градусов и пусть он будет с полосканием. При этом добавьте 0,5 л столового уксуса. Как и с белизной, уксус добавляем не сразу.* Убираем остатки: После окончания стирку остатки убитого грибка вытираем. Для этого может потребоваться усилия и какое - нибудь средство. Если остался неприятный запах хлора и уксуса поставьте еще одну такую стирку на высокой температуре. Если ваш случай запущенный со одного раза все не вычистить, необходимо повторить все еще раз через несколько дней. * Профилактика: Вытирайте после стирки машинку от излишков влаги. Хотя бы раз в месяц стирайте на самой высокой температуре, добавляя уксус, лимонную кислоту или специальные средства от накипи.