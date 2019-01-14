Насыщенные драгоценные тона создают ощущение элегантности и богатства, поэтому идеально подойдут, если вы хотите добавить роскошный штрих комнате. Хотя тенденции мебели постоянно меняются, классические драгоценные оттенки являются довольно безопасным вариантом, так как они будут уместны всегда. Плюс этой тенденции заключается в том, что драгоценные тона хорошо сочетаются с любым дизайном, позволяя создать многослойное и расслабляющее пространство.Бархатная мебель способна превратить любую комнату в роскошное пространство. Воспользуйтесь обеими тенденциями, сочетая драгоценные тона и бархат.Когда человек слышит о матовой мебели, то обычно сразу думает о белой или черной, но последние тенденции мебели 2019 года могут удивить. Чернильно-синие, темно-зеленые и темно-серые цвета по-настоящему освежат комнату. Выберите стандартную белую или черную отделку, дополнив смелым, но приглушенным цветом.Не менее популярной в 2019 году будет глянцевая мебель. Так как от блестящей поверхности отражается свет, комната выглядит светлее. Глянцевая отделка придает интерьеру современный вид кухне, спальне или ванной комнате. Глянцевая отделка хорошо сочетается с матовой поверхностью. Вы также можете добавить блестящие предметы декора, такие как металлические рамки для картин и хрустальные акценты.Натуральные материалы царят в мебельных трендах 2019 года, начиная камнем и древесиной и заканчивая естественными тканями. Подумайте о кашпо из натурального камня или темных деревянных подставках для растений, а также обивке из хлопка и шерсти.Старомодные цветочные узоры можно назвать одной из лучших тенденций мебели в 2019 году. Особенно хорошо они будут смотреться на однотонной мебели.Среди различных принтов и ярких цветов притаилась другая тенденция 2019 года, заключающаяся в минимальном дизайне и прямых линиях.В списке мебельных тенденций 2019 года можно найти и ту, которая заключается в смешивании металлов. Объединение серебра, золота и розового золота в одной комнате создает шикарное и гламурное пространство. Подберите аксессуары цвета розового золота, золотистые светильники и стулья с серебристыми ножками.