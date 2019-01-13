По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков, днем -8, ночью -13. В Атырау переменная облачность, днем 2 градуса ниже нуля, ночью -4. В Актобе днем облачно, 5 градусов мороза, ночью возможен снег, также -5. В Актау переменная облачность, днем 4 градуса выше нуля, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.