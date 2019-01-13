Каждому водителю нужно ясно видеть, что его ожидает на дорогах. Если не хватает освещения от стандартных фар, на помощь придут противотуманные. Разберем как самостоятельно их подключить. Противотуманных фар много. Основные это – желтые и белые. Лучшую видимость в тумане обеспечивают желтые по сравнению с белыми фарами. Устанавливаем Правильно передние противотуманки присоединять к задним – что безопасно и малозатратно. Но многим хочется иметь независимое включение передних фар от задних. Для этого нужно потрудиться и сделать проводку самостоятельно. В специализированных магазинах продаются комплекты подключения противотуманок. В которых находятся нужные установочные элементы: спецштекеры, проводка, разъемы и реле. Подключаем Первоначально встраиваем в свободное пространство кнопку реле. В левой части подсоединяем плюсы кнопки ближнего света к реле. При помощи винта, закрепляем реле на внутренней стороне капота. После чего выводим плюсы реле туда где размещаем противотуманки и соединяем с ними. На заключительной стадии установки нужно проверить изоляцию, после чего переходим к настройке фар. Настройку делаем при помощи спецвинта на фарах. Регулируем угол наклона и свечение кручением винта в ту или иную сторону. Противотуманки не должны освещать выше ближнего света.