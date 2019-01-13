Разберем как самостоятельно их подключить. Противотуманных фар много. Основные это – желтые и белые. Лучшую видимость в тумане обеспечивают желтые по сравнению с белыми фарами.Правильно передние противотуманки присоединять к задним – что безопасно и малозатратно. Но многим хочется иметь независимое включение передних фар от задних. Для этого нужно потрудиться и сделать проводку самостоятельно. В специализированных магазинах продаются комплекты подключения противотуманок. В которых находятся нужные установочные элементы: спецштекеры, проводка, разъемы и реле.Первоначально встраиваем в свободное пространство кнопку реле. В левой части подсоединяем плюсы кнопки ближнего света к реле. При помощи винта, закрепляем реле на внутренней стороне капота. После чего выводим плюсы реле туда где размещаем противотуманки и соединяем с ними. На заключительной стадии установки нужно проверить изоляцию, после чего переходим к настройке фар. Настройку делаем при помощи спецвинта на фарах. Регулируем угол наклона и свечение кручением винта в ту или иную сторону. Противотуманки не должны освещать выше ближнего света.