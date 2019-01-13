В области не хватает учителей математики, русского языка в национальных школах, начальных классов с русским языком обучения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления образования Шолпан Кадырова, для решения данной проблемы уже второй год выделяются гранты для подготовки кадров с высшим образованием за счет средств областного бюджета. – Стоит отметить, что в 2018 году выделены 35 грантов на востребованные педагогические специальности. Это русский язык в национальной школе, математика, биология, физика, химия на английском языке и другие. В 2017 году в области не хватало 66 учителей. С обладателями грантов заключается договор, согласно которому по окончании вуза он направляется в туда, где есть потребность в специалистах, - заявила Шолпан Кадырова. По словам руководителя управления, в области в пилотном режиме 129 школах предметы химия, биология, физика и информатика преподаются на английском языке. – В этих школах 326 учителей преподают свой предмет на английском языке, которые прошли специальные языковые курсы по повышению квалификации. За это учителя получают надбавку к зарплате в размере 35 тысяч тенге, - отметила Шолпан Кадырова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.