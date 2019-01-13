Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления образования Шолпан Кадырова, для решения данной проблемы уже второй год выделяются гранты для подготовки кадров с высшим образованием за счет средств областного бюджета. – Стоит отметить, что в 2018 году выделены 35 грантов на востребованные педагогические специальности. Это русский язык в национальной школе, математика, биология, физика, химия на английском языке и другие. В 2017 году в области не хватало 66 учителей. С обладателями грантов заключается договор, согласно которому по окончании вуза он направляется в туда, где есть потребность в специалистах, - заявила Шолпан Кадырова. По словам руководителя управления, в области в пилотном режиме 129 школах предметы химия, биология, физика и информатика преподаются на английском языке. – В этих школах 326 учителей преподают свой предмет на английском языке, которые прошли специальные языковые курсы по повышению квалификации. За это учителя получают надбавку к зарплате в размере 35 тысяч тенге, - отметила Шолпан Кадырова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.