Сегодня не надо рассчитывать только на специализированные, государственные органы контроля. На наших полках представлено столько производителей, что всех не проверишь. Обращайте внимание на состав. Что хотят от нас утаить, обычно пишут очень мелко. Благодаря огромному ассортименту в магазинах у нас тоже большой выбор -пользуйтесь. В этом списке продукты, которых стоит избегатьВ большей степени это касается содержащимся в них добавках, идентичных натуральным. Фруктово-ягодный аромат или вкус – это все лишь химическая смесь чего то, ничего натурального в «Идентичном» нет.Реклама уверяет заменитель сахара может заменить 10 кг обычного сахара. Думать из-за этого, что это полезный продукт — ошибка. Употребляя заменитель сахара вы обманываете сами себя. Организм привык- почувствовал сладкий вкус, значит сейчас поступят углеводы. Но этого не происходит. А вот сбой в системе пищеварения произойдет и в течении ближайший суток чистые углеводы организм уже не усвоит. Кроме того, заменитель сахара вызывает чувство голода. Избегайте эту добавку!Все продукты длительного хранения содержат опасные добавки. Консервы длительного хранения: консервированный зелёный горошек, сахарная кукуруза. Палочки крабовые имеют в составе эссенцию, которую смешивают с геномодифицированной соей. Арахис. В него вживляют растительный ген петуньи, который очень ядовитый. Зарубежный картофель. Растворимое какао.Все просто посмотрите состав и если там есть Е-621 или глутамат натрия – не берите. К сожалению, сегодня почти все продукты содержат это. Покупайте лучше натуральные продукты. Не разрушайте себя.Слабосоленая селедка должна храниться только в масле! Никакие другие рассолы не сохранят свежесть рыбы. Поэтому покупая, обращайте внимание на упаковку. Если не в масле –добавили окислитель, который используют в производстве синтетики.Срок хранения икры очень недолгий. Для увеличения срока ее замораживают или очень сильно солят. Если в продаже икра малосольная, но длительного хранения, значит, добавлена какое то токсическое вещество, увеличивающее этот срок химически.В натуральном масле жирность должна быть не менее 82,5%. Продукт с меньшей жирностью имеет в составе низкокачественные жиры, растительного происхождения. поэтому не покупайте масло жирностью 72,5%!С детства нам знакомы с леденцами. Сейчас, у многих из них в составе есть эссенция, прожигающая даже ткань. Желудку придется не сладко!Состав «хрустяшек» тоже богат опасными соединениями веществами. По возможности откажитесь от употребленияРаньше мармеладки делали только из натуральных ингредиентов. Сегодня это продукт всяких химических соединений– не увлекайтесь. Помните вещество, которое не в силах переварить наш желудок, имеет пагубное влияние на организм в целом. Ты –то, что ты ешь!