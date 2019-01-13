В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что идея создания спецмашины из снега пришла в голову младшему сержанту гражданской защиты СПЧ №1 Алишеру Куттыгали. Ему помог в этом командир отделения Валерий Сидельников. - Лепить машину марки ЗИЛ-131 АЦ-40 начали еще 31 декабря, а вот покраской занялись лишь спустя 2 дня, так как не было времени, - рассказал начальник караула СПЧ№1 Дархан Азаматов. Теперь автомобиль из снега располагается по ул. Гагарина, напротив СПЧ №1.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.