Иллюстративное фото из архива " МГ " - 13 января в Западно-Казахстанской области ожидается местами туман, гололед, метель и усиление северо-западного ветра 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В Уральске также ожидается туман, гололед и усиление северо-западного ветра до 9-14 м/с, порывы до 18 м/с.