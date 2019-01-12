По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет снег. Днем -5, ночью до 10 градусов мороза. В Атырау днем переменная облачность, +1 градус. Ночью снег, 4 градуса ниже нуля. В Актобе также будет идти снег, днем -3, ночью до -8. В Актау возможен снег с дождем, днем 5 градусов выше нуля, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.