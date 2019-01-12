Управлением единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО были сделаны 4 СМС-рассылки о предстоящей непогоде в области, а также о закрытии трасс. Однако, несмотря на предупреждения, некоторые жители области проигнорировали их и оказались в снежном плену. - Так, 12 января в 10.00 в Таскалинском районе на 5 км автодороге Таскала-Уральск силами ОЧС, МИО и ТОО «Казахавтодор» на очищенный участок дороги отбуксированы 5 легковых автомобилей, которые застряли в снежном заносе. Всего в них находились 13 человек, в медицинской помощи они не нуждаются. В 12.00 в этом же районе на 7 км автодороги Таскала-граница РФ силами ОЧС, МИО и ТОО «Казахавтодор» на очищенный участок дороги отбуксированы 2 легковых авто, которые застряли в снежном заносе. В них находились 10 человек, в медицинской помощи они также не нуждаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области убедительно просит жителей области во время штормовых предупреждений и снежных заносов воздержаться от дальних поездок.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.