Фото из соцсетей Сегодня, 12 января, на 8 км трассы Атырау - Уральск было совершено ДТП. Столкнулись автомобили марки "Лада" и "ВАЗ". - В результате аварии погиб 32-летний водитель одного автомобиля. Еще 5 человек доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. На данный момент начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ