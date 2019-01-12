мясо птицы;

творог;

морепродукты;

рыба нежирных сортов;

куриные яйца.

аэробику;

плавание;

бег в чередующемся темпе;

прыжки через скакалку.

Чтобы избавиться от излишков жира без вреда для здоровья, нужно настроиться на длительную борьбу. Конечно, срок будет зависеть от объема жировой ткани. Измените рацион питания. Ваши труды оценятся восхищенными взглядами: какая стройная и эффектная!Рацион нужно составлять с учетом энергозатрат. Общая калорийность пищи должна быть чуть меньше расходуемой энергии. Из питания исключите пищу с животными жирами и продукты с простыми углеводами, то есть с сахаром и медом. Сложные углеводы — это наш энергетический ресурс. Они обеспечивают чувство сытости на длительное время. Поэтому не отказывайтесь от зернобобовых, хлеба грубого помола и каш. В рационе обязательно должен быть белок. Он необходим для укрепления мышц и иммунитета. Два-три раза в неделю в меню должны быть:Включайте в ежедневное меню говядину, которая является не только поставщиком протеинов, но и железа. Не забывайте об овощах — источнике витаминов, микроэлементов и нужной для пищеварения клетчатки. Фрукты выбирайте не слишком сладкие.Без физической активности убрать живот невозможно. Хороший результат дают кардиотренировки и физические упражнения, укрепляющие пресс. Эффективность кардиотренировок заключается в смене интенсивности нагрузок. К ним относят:Укрепить брюшной пресс можно рядом упражнений в положении лежа с поднятием ног. Чтобы достичь результата, необходима регулярность занятий. Начинать можно от десяти минут в день, а дальше увеличивать длительность и интенсивность нагрузок. Возможно, поначалу суета с подсчетом калорийности и ежедневные тренировки покажутся слишком обременительными. Психологи советуют продержаться месяц. За это время и то и другое войдет в привычку, станет образом жизни. Дерзайте! В здоровом теле - здоровый дух! Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!