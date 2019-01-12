Когда в поездке течет радиатор, и под рукой нет нужных инструментов – найдутся варианты решения этой проблемы. Когда протекает система охлаждения, это показатель того что какая-то деталь пошла в разнос или треснула. И герметики в этом вопросе кратковременное решение, которое со временем выльется в большой ремонт. Иногда случается в пути потечет радиатор, а залатать дыру нет возможности, нужно из пробки вынуть  предохранительный клапан. Течь прекратится или же станет меньше за счет стравливания лишнего давления. Различные герметики Для  ремонта протечек в дороге есть различные герметики. Надо влить банку такого герметика в радиатор или бачёк с охлаждающей жидкостью. Эти составы помогут залатать течь, но по версии многих производителей размер дыры течи не может быть больше 1-2 кв. В жидкости герметики находятся в жидком состоянии, а попадая наружу отвердевают под воздействием воздуха, и создают  пленку вокруг дыры или трещины. У данных веществ есть нюансы – они могут легко забить систему охлаждения, после чего придется делать  промывку системы. Конечно решение этой проблемы небольшое. Но добраться до дома времени хватит. «Холодная сварка» Более крупный ремонт радиаторов (крупные трещины) можно произвести с помощью «холодной сварки» – термостойкие герметик-клеи, в их состав входит порошок из металла. Данные вещества являются «пластилином», который наносится вокруг неисправной детали. Сварка схватывается за несколько минут, но полностью затвердевает около одного часа. Благодаря сходному с металлом эффекту, она хорошо держится. Такая заплатка иногда способна продержаться несколько лет.