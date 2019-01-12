Когда протекает система охлаждения, это показатель того что какая-то деталь пошла в разнос или треснула. И герметики в этом вопросе кратковременное решение, которое со временем выльется в большой ремонт. Иногда случается в пути потечет радиатор, а залатать дыру нет возможности, нужно из пробки вынуть предохранительный клапан. Течь прекратится или же станет меньше за счет стравливания лишнего давления.Для ремонта протечек в дороге есть различные герметики. Надо влить банку такого герметика в радиатор или бачёк с охлаждающей жидкостью. Эти составы помогут залатать течь, но по версии многих производителей размер дыры течи не может быть больше 1-2 кв. В жидкости герметики находятся в жидком состоянии, а попадая наружу отвердевают под воздействием воздуха, и создают пленку вокруг дыры или трещины. У данных веществ есть нюансы – они могут легко забить систему охлаждения, после чего придется делать промывку системы. Конечно решение этой проблемы небольшое. Но добраться до дома времени хватит.Более крупный ремонт радиаторов (крупные трещины) можно произвести с помощью «холодной сварки» – термостойкие герметик-клеи, в их состав входит порошок из металла. Данные вещества являются «пластилином», который наносится вокруг неисправной детали. Сварка схватывается за несколько минут, но полностью затвердевает около одного часа. Благодаря сходному с металлом эффекту, она хорошо держится. Такая заплатка иногда способна продержаться несколько лет.