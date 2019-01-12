Гипертония –это тот случай, когда надо вспомнить о наших корнях и природе. Прошло уже много лет. Простой, народный рецепт она помнит от бабушки. В те времена болеть было не когда. Забот полно: дети, урожай, дом, огород, подворье. Чтоб побороть недуг, необходим чеснок. Чеснок богат микроэлементами и витаминами, которые благотворно влияют на работу сердца и кровеносной системы в целом. Мою знакомую и ее бабушку спас отвар на чесноке, только готовить надо уметь.Очистить 2 головки чеснока. Залить стаканом молока и довести до кипения. Варить 30 минут, до мягкости. Процеженный отвар пить теплым по столовой ложке утром, в обед и вечером.Понадобится 5 головок и литр молока. Головки не очищать, промыть, добавить в молоко и варить 15- 20 мин., процедить и пить по половине стакана 2 раза в день. Курс 2-3 месяца ежедневно, пропускать не желательно.Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!