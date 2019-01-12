История моей знакомой помогла уже многим. « У вас гипертония -повышенное давление. Надо лечиться» услышала она, когда ей не было и 40 лет. Сегодня сердце болит у многих. К сожалению, в последнее время диагноз помолодел. Гипертония –это тот случай, когда надо вспомнить о наших корнях и природе. Прошло уже много лет. Простой, народный рецепт она помнит от бабушки. В те времена болеть было не когда. Забот полно: дети, урожай, дом, огород, подворье. Чтоб побороть недуг, необходим чеснок. Чеснок богат микроэлементами и витаминами, которые благотворно влияют на работу сердца и кровеносной системы в целом. Мою знакомую и ее бабушку спас отвар на чесноке, только готовить надо уметь. На пробу: Очистить 2 головки чеснока. Залить стаканом молока и довести до кипения. Варить 30 минут, до мягкости. Процеженный отвар пить теплым по столовой ложке утром, в обед и вечером. Можно сделать сразу на несколько раз: Понадобится 5 головок и литр молока. Головки не очищать, промыть, добавить в молоко и варить 15- 20 мин., процедить и пить по половине стакана 2 раза в день. Курс 2-3 месяца ежедневно, пропускать не желательно. Результат увидите через несколько дней. Если через годы давление вернётся, повторите курс лечения. Желаем вам крепкого здоровья. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!