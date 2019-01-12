Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что по данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение на автодороге республиканского значения Казталовка-Жанибек-граница РФ, Онеге-Бисен-Сайхин, Уральск-Таскала-граница РФ, Подстепное-Федоровка-граница РФ для всех видов автотранспорта. - Также с 9 утра, по данным ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО», в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение на автодорогах областного значения Таскала-Аккурай-Болашак, Барбастау-Акжайык-Индер для всех видов автотранспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.