По новой схеме маршрут №45 будет ездить с утра 14 января. Кроме того, теперь автобусы этого маршрута будут ходить по двум графикам. Путь маршрута №45 (поликлиника №5 - СОШ №50 (мкр.Сарытау) будет пролегать по следующему маршруту: ул. Кызылжарская – ул. Московская – ул. М. Шолохова - ул. С. Тюленина – ул. Абулхаир хана – ул. М. Маметовой – ул. Курмангазы – ул. Ж. Досмухамедова – пр. Достык – ул. Жангир хана – ул. 4-я Линейная – ул. Темиртауская – ул. Автомобилистов – ул. Азербайджанская – ул. Энтузиастов – ул. Х. Доспановой – ул. Южная – ул. Пятимарская – ул. Е. Брусиловского – через ул. Козы Корпеш на ул. С. Айткулова (СОШ №50). Маршрут №45 (СОШ №50 (мкр.Сарытау) - поликлиника №5) - будет начинать движение с ул. С. Айткулова (СОШ №50) - ул. Козы Корпеш - ул. Е. Брусиловского - ул. Пятимарская - ул. Южная - ул. Х. Доспановой - ул. Энтузиастов - ул. Азербайджанская - ул. Автомобилистов- ул. Темиртауская - ул. 4-я Линейная - ул. Жангир хана - пр. Достык – ул. М. Ихсанова – ул. Курмангазы – ул. М. Маметовой – ул. Абулхаир хана - ул. С. Тюленина - ул. М. Шолохова - ул. Московская - ул.Кызылжарская (поликлиника №5).