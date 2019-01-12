Иллюстративное фото из архива "МГ" - Управлением проведен анализ касательно премирования работников средних и крупных предприятий региона к декабрьским праздникам. В целом, премии получили 37 тысяч работников 176 предприятий. В среднем размер премии на одного работника составил 85 тысяч тенге. В общей сложности работникам выплачен 3,1 млрд тенге, - сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования Актюбинской области. В числе компаний, которые выплатили работникам премии, а также традиционные 13-е зарплаты АО ТНК «Казхром», СНПС «Актобемунайгаз», ТОО «Казахойл», ТОО «Сагиз Петролеум», ТОО «Урихтау Оперейтинг», АО «КМК Мунай», ТОО «Аман Мунай» и другие. В предновогодние дни не остались без внимания и дети из социально-уязвимых слоев населения. Так, более 15 тысяч детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, приняли участие в новогодних мероприятиях и благотворительных акциях. Для 3626 детей с особыми образовательными потребностями в регионе была организована масштабная акция "Подари детям радость", в рамках которой работники государственных органов, представители бизнес-сообщества вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили и вручили им подарки на дому. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.