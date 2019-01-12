kNyH3pNTS-A Аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы встретился с жильцами микрорайона Лесхоз, где сгорел трансформатор мощностью 400 кВт. В результате этого 25 жилых домов были обесточены. В течение 4 часов на месте работали сотрудники АО "Атырау Жарык", которые меняли старый трансформатор на новый. По словам акима города, для избежания перебоев в инженерных сетях жильцам данного микрорайона необходимо создать КСК и заключить договора с обслуживающими предприятиями. До этого момента трансформатор будет считаться бесхозным. - Сначала трансформатор будет юридически признан бесхозным. Затем ваше вновь созданное КСК примет его на свой баланс, после этого будет заключен официальный договор об обслуживании с АО "Атырау Жарык", - пояснил начальник городского отдела ЖКХ Шакир Кейкин. Аким города Атырау пообщался с жильцами и пообещал, что свет в микрорайоне дадут в течение часа. До полного восстановления электроснабжения с жильцам Лесхоза на постоянной связи находился начальник городского отдела ЖКХ Шакир Кейкин, которому аким поручил дать свой номер телефона всем жителям микрорайона. Жители поблагодарили акима за оперативность, а также пригласили на чай. К слову, свет в домах жителей Лесхоза дали ровно через час после визита градоначальника. Напомним, что вечером 11 января в микрорайоне Лесхоз сгорел трансформатор мощностью 400 кВт, обслуживавший 25 двухэтажных домов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ