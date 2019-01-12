Мягкость пола

Кафель, первое, на что обращаешь внимание в ванной комнате. Швы на кафеле выдают когда делали ремонт. Покройте швы специальной краской, это обновит их, даже плитка будет смотреться иначе. Работать потребует аккуратности, но изменения стоят того. Плитка заиграет, как новая.Штора в ванной, как занавес в театре. Она играет главную роль в этом маленьком пространстве. Замените ее и все кардинально изменится. Для большего эффекта выберите что-то яркое, совсем не похожее на то, что было.Преобразить ванную поможет небольшая, но важная деталь -смеситель. Не важно будет это что то по последнему писку моды или наоборот винтаж. Главное не такое, как было. Добавьте отделки под выбранный стиль и получите шедевр.Легко и просто придать ванной новый вид помогут декоративные рисунки. Они водостойкие, замаскируют недостатки плитки или других поверхностей и подарят отличное настроение. Если в доме есть дети, подберите детскую тематику, осчастливьте ребенка. Идеально.Не забудьте поменять свет. Добавьте подсветку или смените точечники на люстру. Скажите как это люстра в ванне. Да! Это точно будет, что -то новое. Эксперимент стоит того.Купите новый коврик в ванну. Подберите его в комплект под шторку. Вместе они зададут единый стиль. Поверьте, эта мелочь меняет ванную до неузнаваемостиСтарое зеркало точно меняем. Причем изменения должны быть диаметральны. Если было круглое, повести квадрат. Или вместо маленького –большое. А можете сразу два. Этот простой приём значительно поменяет комнату.И самое важное –смена главной мелочи. Полочки, держатели, мыльницы, тюбики все это создает особую атмосферу и притягательную гармонию.