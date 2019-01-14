В уральских салонах «Белорусская мебель» в широком ассортименте, от эконом до премиум класса, представлены диваны, мягкие уголки, кресла, оттоманки, а также кухонные, спальные, детские и гостиные гарнитуры. Из огромного разнообразия Вы можете выбрать мебель по своему вкусу и цвету. В салонах Вас приветливо встретят продавцы-консультанты, которые помогут Вам сделать правильный выбор и приобрести мебель своей мечты. Следует также отметить, что товары можно приобрести в кредит.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.