Впервые в Атырауской области области на базе НИШ прошли официальные игры по скоростной сборке кубика Рубика. В чемпионате приняли участия свыше 60 атырауских школьников. В состязании по спидкубингу с атыраускими ребятами боролись представители Семея, Шымкента, Алматы и Актобе. По правилам проведения данного турнира лучших определили по категориям 2х2, 3х3, «мегамикс» и «пирамида». На соблюдения правил и техники проведения спидкубинга приехала делегация топовых спидкуберов из Украины. Независимые эксперты отмечают высокую подготовку казахстанских детей. – Это мой первый визит в Казахстан. Мне нравится организация и подготовка чемпионата в целом. Большинство участников чемпионата, на 90 процентов - это дети, которые впервые участвуют в подобном мероприятии. Радует и то, что с каждом годом увеличивается число активных, сильнейших спидкуберов из Казахстана. На мировом чемпионате представители вашей страны показывают лидирующие позиции. Это говорит о том, что в Казахстане развивается спидкубинг. Раньше если федерация спидкубинга существовали только в Алмате и Астане, сейчас же представители KSF есть во многих регионах. Что касается о пользе сбора Рубика, я считаю, что это нужно развивать среди детей. Многие дети сейчас вместо игрушек предпочитают планшеты и телефоны. Занятия Рубиком дает возможность расскрыть в ребенке логические и арифметические данные, - рассказал представитель WCA, делегат из Украины Степан ДЖУРИЛО. По итогам основной дисциплины по категории 3х3 призовые места определились следующим образом: ІІІ место занял Самалбек Келимов, ІІ место досталось Амирхану Исламову, и І место, также кубок чемпионата выиграл Азиз Олжагали из НИШ Атырау, который собрал свой кубик за 12 секунд. Все участники получили медали и памятные дипломы от Казахстанской Федерации Спидкубинга. - В настоящий момент идут переговоры с министерством образования и науки о массовом внедрении во всех школах страны сборку рубика в качестве дополнительного образования для развития детей. Сейчас во всем мире наблюдается активная тенденция и спрос к спидкубингу. Потому что данный вид интеллектуального спорта тоже относится в разряд необходимых, наравне с шахматами и робототехникой. Спидкубинг является одним из направления в развития логического и арифметического мышления детей, - отметил организатор мероприятия, глава федерации «KSF» Арман МАШИМОВ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.