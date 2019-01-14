- В связи неблагоприятными погодными условиями уборка территорий каждого района, каждого населенного пункта взята под особый контроль. Необходимо обеспечить безопасность и создать удобства для жителей. Все дороги к социальным объектам - школы, детские сады, больницы и поликлиники – должны очищены от снега и льда, - заявил Алтай Кульгинов. Данное совещание было посвящено работе коммунальных служб области в зимний период. Руководители «Казгидромет», «КазАвтоЖол», «Жайык таза кала» и акимы районов выступили с отчетами о мерах по обеспечению безопасного прохождения зимнего периода. Аким области акцентировал внимание ответственных служб на уборку дорог, дворов и населенных пунктов от обильных осадков, гололеда и своевременный вывоз снега. Как отметил руководитель областного филиала РГП «Казгидромет» Нуржан Шияп, высота снежного покрова вдвое больше, чем в прошлом году за этот же период. Также он сообщил о том, что неблагоприятные метеоусловия - гололед, метель и сильный ветер - сохраняются на протяжении предстоящих недель. В ходе совещания аким области поручил руководителям КСК уделить повышенное внимание уборке дворов и тротуаров, своевременной очистке крыш и козырьков подъездов от сосулек и наледи. Глава региона также сделал замечание руководству «КазАвтоЖол» за недостаточную подготовленность спецтехники к зиме и подчеркнул, что техника должна была быть полностью готова к снегопадам заранее. Кроме того, Алтай Кульгинов поручил акимам районов держать на постоянном контроле расчистку дорог от снега во всех населенных пунктах и обеспечение бесперебойной подачи электричества и питьевой воды жителям, а также обеспечение кормами крестьянских хозяйств. Также на встрече присутствовали руководители строительных и дорожных компаний, которые выразили готовность в предоставлении спецтехники по уборке и вывозу снега как в областном центре, так и в районах области. По итогам совещания акимом области даны конкретные поручения по обеспечению надлежащего содержания территорий в зимний период, в том числе обеспечению бесперебойной работы коммунальных служб. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.